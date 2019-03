Programa Regressar incentiva portugueses a voltar

A medida foi publicada em Diário da República, na quinta-feira, e prevê, entre outras medidas: a isenção de pagamento de IRS sobre metade do rendimento obtido no ano do regresso ou uma linha de crédito para apoiar a criação de novos negócios em território nacional.



Apesar disto o conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido, António Cunha, considera que o programa não vai ser muito útil para quem está em terras britânicas.



António Cunha aponta que o Reino Unido dá condições profissionais e de estabilidade que muitos emigrantes não conseguem ter em Portugal.



António Cunha acrescenta, contudo, que o impasse em torno da saída do Reino Unido da União Europeia pode levar alguns recém-emigrantes a aproveitar o programa “Regressar”.