Proibição do TikTok nos EUA. O que pode acontecer nos próximos dias?

No ano passado, o presidente cessante Joe Biden aprovou uma legislação que visa a proibição da distribuição do TikTok nos EUA, caso a ByteDance, detentora da plataforma, não venda a aplicação antes de 19 de janeiro de 2025 a uma empresa não chinesa – véspera da tomada de posse do presidente eleito.





Na altura, a empresa-mãe e a rede social solicitaram ao Supremo Tribunal para que fosse revista a legislação e muitos utilizadores e produtores de conteúdos começaram a migrar para outras plataformas, apelando aos seguidores para os acompanhar.

Alegações que a empresa e a plataforma sempre negaram.Apesar de o suposto suspensão do TikTok estar marcado para o próximo domingo, a rede social pode afinal não ser banida dos Estados Unidos.O conselheiro de Segurança Nacional do presidente eleito prometeu já medidas para manter a aplicação disponível, alegando que a lei prevê a extensão do prazo em 90 dias para que a ByteDance, a empresa-mãe do TikTok possa concluir a venda e dando tempo à sua Administração para negociar uma venda ou solução alternativa

Trump quer "salvar TikTok"



disse Trump, no mês passado, num vídeo onde prometia “salvar o TikTok”, publicano na conta própria desta plataforma, na qual conta com mais de 14 milhões seguidores.E o Supremo Tribunal, que ainda não emitiu uma decisão, deve permitir que a lei prossiga.No primeiro mandato, Donald Trump tinha como estratégia usar ordens executivas, mas há dúvidas de que, neste caso, esse decreto presidencial seja o suficiente para evitar a suspensão da aplicação, já que

Recorde-se que, na primeira Administração Trump também esteve em cima da mesa a proibição da plataforma chinesa. Mas nos últimos anos, o presidente eleito tem elogiado o TikTok e até usado como ferramenta de campanha política, visto que chega a eleitores mais jovens com maior velocidade e de forma viral.







Outra solução já considerada é dividir a empresa para a vender por partes e, assim, cumprir a lei, dando essas partes a empresas norte-americanas. O chamado “desinvestimento qualificado” dava uma possibilidade mais legal e talvez mais aceite para Trump solucionar o problema. Neste caso, surge ainda a questão de se o TikTok ainda é um ativo que atraia investidores.



Esta semana, a Bloomberg avançou com a notícia de que as autoridades chinesas estariam a ponderar a possibilidade de Elon Musk adquirir as operações norte-americanas do TikTok, caso a plataforma seja proibida nos Estados Unidos. Mas a ByteDance nega tais informações, classificando-as de “pura ficção”.



Ainda há um outra hipótese em cima da mesa: a Administração Trump recuperar o Projeto Texas, um pacote que visa uma reforma corporativa que, alegadamente resolve as preocupações a nível de segurança nacional. O Governo de Joe Biden rejeito a proposta, que daria à Casa Branca poder de veto sobre as contratações e a nível das decisões de programação da aplicação.







O problema maior, até agora, é que a ByteDance afirma que o TikTok não está à venda - o dificulta os esforços para evitar que seja banido dos Estado Unidos.

Ponto de situação a dias de terminar o prazo





No ano passado, os EUA aprovaram uma lei que obriga o gigante chinês do entretenimento ByteDance a vender o TikTok até 19 de janeiro de 2025, sob pena de ser proibido no país, onde a aplicação tem cerca de 170 milhões de utilizadores.



O caso passou também para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que ouviu os argumentos de ambas as partes: Washington diz querer evitar os riscos de espionagem e manipulação por parte de Pequim, enquanto a rede social e as associações acusam a lei de sufocar a liberdade de expressão.



Ainda não há uma decisão oficial do Supremo Tribunal, mas sabe-se que uma clara maioria dos juízes estava preparada para autorizar a proibição.





O regulamento, aprovado pelo Congresso norte-americano em abril passado, dava à chinesa ByteDance nove meses para encontrar um investidor de um país que não fosse considerado “adversário” dos Estados Unidos. A questão não é nova, mas o Governo chinês, que tem ações de classe preferenciais na empresa e direito de veto sobre qualquer decisão, e a própria ByteDance sempre se opuseram abertamente à venda da parte norte-americana do TikTok, o que dificulta a autorização para continuar a estar disponível nos EUA.







A ByteDance é uma empresa privada, detida em cerca de 60 por cento por investidores institucionais, como a Blackrock e a General Atlantic, enquanto os fundadores e empregados detêm 20 por cento cada. E emprega mais de 7000 funcionários nos Estados Unidos. O TikTok e a ByteDance pediram, no mínimo, um adiamento da aplicação da lei, que acreditam violar a proteção da Primeira Emenda da Constituição dos EUA contra a restrição governamental da liberdade de expressão.







A China criticou várias vezes, nos últimos anos, "a repressão” dos EUA ao TikTok, afirmando que se trata de “uma tática de intimidação” que acabará por “sair pela culatra” a Washington.