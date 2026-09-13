Projétil de origem desconhecida atinge navio no Estreito de Ormuz

"A UKMTO recebeu um relatório sobre um incidente no Estreito de Ormuz. Um projétil desconhecido atingiu um navio enquanto este atravessava o estreito", indicou a organização num comunicado divulgado nas redes sociais.

A UKMTO precisou que ainda não dispõe de informações sobre a situação dos membros da tripulação, a extensão dos possíveis danos no navio ou as eventuais repercussões ambientais decorrentes do impacto.

Perante o incidente, o gabinete britânico recomendou às embarcações que operam na zona que redobrem as medidas de precaução e que comuniquem qualquer comportamento ou atividade que considerem suspeita, enquanto as autoridades realizam as investigações necessárias.

O aviso surge depois de a UKMTO ter alertado, no passado dia 12 de julho, que o nível de risco para a navegação comercial no Estreito de Ormuz continuava a ser "grave".

Na ocasião, a organização britânica salientou que, apesar do anúncio do Irão sobre o encerramento do estreito, a rota situada a sul de Ormuz permanecia aberta ao tráfego marítimo em ambos os sentidos.