Proposta de lei de cidadania que exclui muçulmanos incendeia a Índia

Os protestos começaram no início da passada semana, quando o projeto de lei foi aprovado, e no domingo já estavam espalhados por nove Estados, atingindo algumas das principais cidades indianas, como Nova Deli, Mumbai ou Kolkata.Na sexta-feira, centenas de pessoas juntaram-se a uma greve de fome para exigir que o projeto de lei seja anulado.Na capital da Índia, cerca de duas mil pessoas, na sua maioria estudantes, iniciaram os protestos junto a uma universidade, resultando em, assim como danos significativos nas infraestruturas doDe acordo com as autoridades, os protestos tornaram-se mais violentos quando alguns estudantes se recusaram a dispersar e incendiaram autocarros de transporte público.“A polícia obrigou-nos a ajoelhar no chão durante 30 minutos e, sempre que algum de nós tentava resistir, batiam-nos”, contou um dos estudantes que, durante o protesto, ficou retido pelas autoridades dentro da biblioteca da faculdade com dezenas de outros colegas.

O que diz a nova proposta de lei da cidadania?

O chamado Projeto de Emenda à Cidadania, assinado na semana passada, pretende acelerar o processo de atribuição de cidadania a imigrantes de todas as religiões, exceto a muçulmana., desde que tenham chegado ao país antes de 2015 e sejam naturais do Afeganistão, Bangladesh ou Paquistão.

A exclusão dos muçulmanos, que o primeiro-ministro Narendra Modi não considera como uma minoria vinda de países vizinhos, tem levantado preocupações sobre a constitucionalidade do projeto de lei e sobre discriminação.





Existe também o receio de que a atribuição de cidadania indiana aos milhões de hindus migrantes possa ter um impacto negativo no emprego, educação e subsídios do Estado. Só vindos do Bangladesh existem na Índia cerca de 16 milhões de hindus.

Narendra Modi e o seu Partido do Povo Indiano descreveram a lei da cidadania como um modo de proteger os grupos vulneráveis da perseguição religiosa, mas os críticos acreditam que o verdadeiro alvo do Governo é a minoria muçulmana.“Este dia marca a história constitucional da Índia”, declarou Sonia Gandhi, presidente do partido da oposição Congresso Nacional Indiano.A proposta de lei chega alguns meses depois de o Governo de Modi ter retirado a autonomia ao Estado de Jammu e Caxemira, de maioria muçulmana, atribuindo assim a Nova Deli um maior controlo sobre os assuntos da região.