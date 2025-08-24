Proteção Civil espanhola diz que a evolução é favorável

Do total de incêndios ativos, 14 encontram-se em situação operacional 2, o que requer apoio de meios estatais, e 10 deflagraram em Castela e Leão, três nas Astúrias e um na Galiza.

Em conferência de imprensa após a reunião com o Comité Estatal de Coordenação (CECOD) contra incêndios, presida pelo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, a diretora-geral da Proteção Civil espanhola salientou que as condições meteorológicas previstas para as próximas horas serão favoráveis à extinção dos fogos e agradeceu o trabalho de todos os efetivos regionais, estatais e europeus envolvidos.

"As equipas começam a estar muito exaustas", reconheceu, após 15 dias de incêndios mais agressivos, mas voltou a manifestar um cenário de otimismo sem baixar a guarda. Virginia Barcones destacou ainda a boa coordenação entre as administrações e a solidariedade entre os territórios.

No total, no sábado 395 pessoas foram retiradas por precaução, a maioria (330 moradores) na localidade de La Baña, em Leão, pertencente ao município de Encinedo, devido ao facto de o incêndio do Porto (Zamora) ter voltado a ultrapassar os limites provinciais e ameaçar o núcleo urbano.

O número total acumulado de pessoas retiradas na sequência dos incêndios florestais ascende a 33.727.

No que diz respeito às investigações policiais em curso relacionadas com a origem dos incêndios, desde 01 de junho e até às 24:00 deste sábado, 23 de agosto, o balanço é de 43 detidos e 133 investigados (mais uma pessoa sob investigação e um detido face ao balanço do dia de ontem).

A recente onda de calor em Espanha foi a mais intensa desde que há registo, superando a de 2022, com uma anomalia de 4,6 graus, segundo confirmou hoje a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), com base em dados provisórios publicados na rede social X (antigo Twitter).

O Governo espanhol ativou em 11 de agosto o mecanismo europeu de proteção civil para solicitar meios internacionais e recebeu ajuda de nove países da UE, naquele que é o maior contingente de ajuda internacional que já chegou ao país desde 1975, referiu a Proteção Civil espanhola.