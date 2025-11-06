Proteção das florestas tropicais. Montenegro anuncia contribuição de um milhão de euros

, frisou.Luís Montenegro falou aos jornalistas na chegada ao Brasil, onde vai participar na Cimeira do Clima. O primeiro-ministro afirmou que o objetivo é contribuir para deixar um mundo sustentável para as gerações futuras. "Vamos estar desde início ligados a um projeto concreto que queremos que seja implementado e possa corresponder a maior capacidade de preservação no futuro", adiantou."É com muito entusiasmo e com o sentido de podermos dar um contributo que é decisivo para o futuro da humanidade, para o futuro de todos nós, conscientes de que tudo aquilo que fizermos a favor da preservação da biodiversidade, dos ecossistemas, do equilíbrio ambiental, seja em que parte do planeta for, terá repercussão nas nossas vidas", acrescentou.