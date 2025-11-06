Mundo
Proteção das florestas tropicais. Montenegro anuncia contribuição de um milhão de euros
O primeiro-ministro adiantou que Portugal vai contribuir com um milhão de euros para o Fundo de Proteção das Florestas Tropicais.
"Decidimos integrar os países fundadores deste movimento que vai criar o fundo para a proteção da floresta tropical. Vamos dar uma contribuição financeira de um milhão de euros para este arranque", frisou.
Luís Montenegro falou aos jornalistas na chegada ao Brasil, onde vai participar na Cimeira do Clima. O primeiro-ministro afirmou que o objetivo é contribuir para deixar um mundo sustentável para as gerações futuras. "Vamos estar desde início ligados a um projeto concreto que queremos que seja implementado e possa corresponder a maior capacidade de preservação no futuro", adiantou. "É com muito entusiasmo e com o sentido de podermos dar um contributo que é decisivo para o futuro da humanidade, para o futuro de todos nós, conscientes de que tudo aquilo que fizermos a favor da preservação da biodiversidade, dos ecossistemas, do equilíbrio ambiental, seja em que parte do planeta for, terá repercussão nas nossas vidas", acrescentou.
Luís Montenegro falou aos jornalistas na chegada ao Brasil, onde vai participar na Cimeira do Clima. O primeiro-ministro afirmou que o objetivo é contribuir para deixar um mundo sustentável para as gerações futuras. "Vamos estar desde início ligados a um projeto concreto que queremos que seja implementado e possa corresponder a maior capacidade de preservação no futuro", adiantou. "É com muito entusiasmo e com o sentido de podermos dar um contributo que é decisivo para o futuro da humanidade, para o futuro de todos nós, conscientes de que tudo aquilo que fizermos a favor da preservação da biodiversidade, dos ecossistemas, do equilíbrio ambiental, seja em que parte do planeta for, terá repercussão nas nossas vidas", acrescentou.
Tópicos