COP30 no Brasil. Ainda é possível limitar a 1,5ºC o aquecimento global?

O Brasil recebe nos próximos dias a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30). Os governos terão de tomar medidas conjuntas relativamente às emissões de gases de efeito estufa e expandir as energias renováveis. Um objetivo que os últimos anos demonstraram ser difícil. Mas ainda é possível limitar o aquecimento global em 1,5ºC, segundo um estudo agora conhecido.