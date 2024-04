Protesto nas Canárias contra modelo "insustentável" de turismo

"As Canárias têm um limite" foi o mote desta manifestação convocada por 20 organizações ambientais num protesto histórico das oito ilhas.



O problema não são os turistas, mas antes o modelo de

organização social e político que destrói o solo, o património cultural e polui as águas, argumentam.



Entre os manifestantes estavam seis pessoas em greve de fome que compareceram na concentração em cadeiras de rodas.



Segundo dados oficiais, em 2023 foram registados quase 14 milhões de turistas no arquipélago, mais 13% do que no ano anterior.