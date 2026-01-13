Mundo
Protestos no Irão: EUA apelam à saída imediata dos cidadãos norte-americanos
Os Estados Unidos estão a apelar à saída imediata dos cidadãos norte-americanos do Irão, sugerindo que saiam por terra para a Turquia ou a Arménia.
Os Estados Unidos instaram os seus cidadãos a deixarem o Irão imediatamente, aconselhando-os a partir por terra para a Turquia ou para a Arménia, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira pela embaixada virtual dos EUA em Teerão.
"Os cidadãos norte-americanos devem deixar o Irão agora. Considerem partir do Irão por terra para a Turquia ou Arménia, se for seguro fazê-lo", lê-se no comunicado, citado pela Reuters.
Donald Trump já tinha garantido, na terça-feira, que irá agir "com muita firmeza" caso as autoridades iranianas comecem a executar pessoas presas durante os protestos que abalam a República Islâmica.