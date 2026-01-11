Protestos no Irão já terão feito mais de 500 mortos

De acordo com a sua mais recente folha de cálculo – baseada em dados de ativistas dentro e fora do Irão –, o grupo de defesa dos direitos humanos HRANA, sediado nos EUA, afirmou ter verificado a morte de 490 manifestantes e 48 membros das forças de segurança, com mais de 10.600 pessoas detidas.

Citando fontes norte-americanas, o jornal diz que em cima da mesa estarão “ataques militares, o uso de armas cibernéticas secretas contra alvos militares e civis iranianos, a imposição de mais sanções contra o Governo iraniano e o reforço de fontes antigovernamentais online”. Os protestos são já os maiores desde as manifestações de 2022, desencadeadas pela morte de Mahsa Amini.



Os atuais protestos começaram a 28 de dezembro contra a subida dos preços, mas ganharam força e exigem o fim do regime do líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei.



O Governo iraniano é conhecido pela sua forte repressão ao manifestantes. O procurador-geral do Irão avisou que qualquer pessoa que sair à rua em protesto será considerada "inimiga de Deus" - um crime punível com pena de morte - enquanto Khamenei apelidou os manifestantes de "bando de vândalos" que procuram "agradar" Trump.





Apesar das ameaças, os manifestantes não desistem e continuam os protestos, que se espalharam por mais de 100 cidades e vilas do país.



O Governo iraniano impôs um bloqueio à internet na quinta-feira, dificultando a obtenção e a verificação de informações. No entanto, imagens publicadas nas redes sociais permitem testemunhar a dimensão dos protestos.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, avisou entretanto Washington contra “cálculos errados”.O alerta é deixado depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter ameaçado intervir caso seja usada a força contra os manifestantes iranianos.