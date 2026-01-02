Mundo
Protestos no Irão. Trump promete intervir contra repressão violenta de manifestantes
O presidente norte-americano prometeu esta sexta-feira que os Estados Unidos estão "prontos a agir" caso o Irão reprima protestos pacíficos de forma violenta. Nos últimos dias, pelo menos seis pessoas morreram em manifestações contra o aumento do custo de vida.
“Se o Irão disparar sobre manifestantes pacíficos e os matar violentamente, como tem por hábito fazer, os Estados Unidos irão em seu auxílio”, avisou Donald Trump na rede Truth Social esta sexta-feira.
Na quinta-feira, confrontos entre manifestantes e as forças de segurança fizeram pelo menos seis mortos no Irão. São as primeiras vítimas mortais desde o início dos protestos no último domingo.
Os manifestantes contestam a gestão governamental, a desvalorização da moeda e ao aumento do custo de vida no país.
Estes são os protestos mais violentos no Irão desde o movimento que contestou a morte de Mahsa Amini às mãos das autoridades do país, em 2022.
As manifestações ocorreram sobretudo na cidade de Lordegan, em Marvdasht e também na capital, Teerão, segundo a BBC.
“Estamos prontos a agir, armados e preparados para intervir”, acrescentou o presidente norte-americano.
