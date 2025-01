Protestos pós-eleitorais levaram à destruição de mais de 500 empresas em Moçambique

Mondlane desafia também os manifestantes a cantarem o hino. O enviado especial da Antena 1 a Maputo, Nuno Amaral, assinala o peso que as manifestações têm tido do ponto de vista económico.

O país tenta ainda encontrar normalidade, no dia em que desperta com a notícia da exoneração do muito contestado comandante geral da Polícia. Em três meses de manifestações, mais de 300 pessoas morreram devido à repressão das forças de segurança.