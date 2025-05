Provas de Trump sobre "genocídio branco" na África do Sul continham imagens da RDCongo

Afinal, o momento de tensão na Casa Branca provocado pelo presidente dos Estados Unidos teve por base informações enganosas ou descontextualizadas.

Essa situação ocorreu após combates mortais com os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda.

Ramaphosa foi bem preparado para reunião com Trump

Esteve também presente o ministro sul-africano da Agricultura, igualmente branco, que garantiu que os agricultores não querem deixar o país, apesar de reconhecer a existência de alguns problemas.

EUA deram estatuto de refugiado a sul-africanos brancos

Na quarta-feira, durante a reunião na Sala Oval com o presidente sul-africano, Donald Trump pediu a um assistente que "baixasse as luzes" e ligasse a televisão para poder mostrar ao líder sul-africano "algumas coisas".- captadas numa estrada que liga as pequenas cidades de Newcastle e Normandein, na África do Sul –Rob Hoatson, que criou o memorial para chamar a atenção do público, explicou à BBC que não se tratava de um local de enterro."Era um memorial. Não foi um memorial permanente que foi erguido. Era um memorial temporário", afirmou, explicando que esse memorial foi erguido na sequência do assassinato de dois agricultores da comunidade local.Além disso, o vídeo exibido por Trump mostrava Julius Malema, político conhecido pela sua retórica radical, a entoar apelos para "cortar a garganta aos brancos" e a cantar a música anti-apartheid "Morte ao Agricultor".Para além dos vídeos, Donald Trump mostrou ao presidente da África do Sul cópias de artigos sobre alegadas agressões e assassinatos de agricultores brancos nesse país."Estes são todos os agricultores brancos que estão a ser enterrados", disse o norte-americano. No entanto, em alguns casos, as notícias e respetivas imagens diziam respeito a factos ocorridos na República Democrática do Congo.Num dos artigos, a fotografia que o acompanhava era uma captura de ecrã de um vídeo publicado pela agência Reuters a 3 de fevereiro queDurante o encontro com Trump na Sala Oval, o presidente da África do Sul negou as acusações e disse, em tom calmo, que o seu país aprendeu com Nelson Mandela que “quando há problemas, as pessoas devem sentar-se à mesa e discutir o assunto”.Ramaphosa foi, aliás, preparado para a reunião com Trump,. O presidente norte-americano é conhecido pela paixão pelo golfe.Em meados do mês de maio, a Administração Trump recebeu em Washington um grupo de 59 cidadãos sul-africanos brancos para lhes conceder o estatuto de refugiados, considerando-os vítimas de "genocídio" e "discriminação racial"., assegurou Donald Trump, justificando assim a exceção aberta para o acolhimento destas pessoas numa altura em que todas as outras admissões de refugiados, incluindo os candidatos provenientes de zonas de guerra, estão suspensas.O Governo sul-africano garantiu então que o grupo de cidadãos não estava a sofrer qualquer perseguição que justificasse o estatuto de refugiado.