Tensão na Casa Branca. Trump confronta Ramaphosa com "genocídio branco" na África do Sul

EUA deram estatuto de refugiado a grupo de sul-africanos

O Governo sul-africano garantiu então que o grupo de cidadãos não estava a sofrer qualquer perseguição que justificasse o estatuto de refugiado.

c/ agências

Durante o encontro, um dos jornalistas perguntou a Donald Trump o que seria necessário para o convencer que as acusações de "genocídio branco" na África do Sul são falsas. Ramaphosa respondeu primeiro, dizendo que o presidente norte-americano teria de "ouvir as vozes dos sul-africanos" sobre a questão.Nesse momento, Trump pediu a um assistente que "baixasse as luzes" e ligasse a televisão para poder mostrar ao líder sul-africano "algumas coisas".De seguida, o presidente dos Estados Unidos mostrou a Ramaphosa folhas de papel com artigos sobre espancamentos e assassinatos de agricultores brancos e alegados roubos de terras por parte do Governo sul-africano., apontou Trump.O presidente da África do Sul negou as acusações e disse, em tom calmo, que o seu país aprendeu com Nelson Mandela que “quando há problemas, as pessoas devem sentar-se à mesa e discutir o assunto”.Ramaphosa foi, aliás, preparado para a reunião com Trump,. O presidente norte-americano é conhecido pela paixão pelo golfe.Esteve também presente o ministro sul-africano da Agricultura, igualmente branco, que garantiu que os agricultores não querem deixar o país, apesar de reconhecer a existência de alguns problemas.“Como ministro da Agricultura, insisto com os meus colegas da Polícia e da Justiça para que façam dos ataques e roubos a agricultores uma prioridade”, assegurou.Em meados do mês de maio, a Administração Trump recebeu em Washington um grupo de 59 cidadãos sul-africanos brancos para lhes conceder o estatuto de refugiados, considerando-os vítimas de "genocídio" e "discriminação racial"., justificando assim a exceção aberta para o acolhimento destas pessoas numa altura em que todas as outras admissões de refugiados, incluindo os candidatos provenientes de zonas de guerra, estão suspensas.Apesar de Cyril Ramaphosa ter assinado, no início deste ano, uma lei controversa que permite a apreensão de terras sem indemnização, a lei ainda não foi implementada. Além disso, o presidente sul-africano distanciou-se publicamente da linguagem utilizada nos discursos políticos apresentados por Donald Trump no encontro na Casa Branca.Também ele chegou a afirmar anteriormente que existe um "genocídio de pessoas brancas" nesse país e acusou o Governo de aprovar "leis de propriedade racistas".O destrato ao presidente da África do Sul acontece depois de, em fevereiro, Donald Trump ter protagonizado outro momento polémico na Sala Oval ao receber o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o ter humilhado publicamente.