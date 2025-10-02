"Provocação". Venezuela deteta caças norte-americanos que "se atreveram aproximar-se da costa"

Numa declaração na televisão estatal, o ministro venezuelano da Defesa confirmou que as defesas aéreas da Venezuela e o maior aeroporto do país "detetaram mais de cinco aeronaves de combate dos Estados Unidos".





Vladimir Padrino López deixou claro que os caças "ousaram aproximar-se da costa do país", de acordo com a Agência France-Press.







López caracterizou esta "ousadia" como uma ameaça dos Estados Unidos.





“Estes aparelhos são aviões de combate imperialistas que se atreveram a chegar perto da costa venezuelana”, reforçou Padrino.



Acrescentou que as informações sobre os aviões foram relatadas a partir uma torre de controlo de uma companhia aérea.





“A presença desses aviões a voar perto do nosso Mar das Caraíbas é um ato grosseiro, uma provocação, uma ameaça à segurança da nação”, sublinhou Padrinho López.







“Estou a denunciar esse assédio militar perante todo o mundo”, rematou.





Com a argumentação de combater o tráfico de drogas e garantir a segurança na região, os EUA já ticam alocaram uma frota de navios de guerra e um submarino nuclear para as águas das Caraíbas, no mês passado.







Como parte de uma operação declarada para combater o narcotráfico, o presidente dos EUA, Donald Trump, também enviou 10 aeronaves F-35 para Porto Rico, um território dos EUA nas Caraíbas.







