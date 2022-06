Próximas eleições em Angola deverão ser "as menos transparentes e credíveis", avisa investigadora de Oxford

"Tudo indica que estas eleições serão as menos transparentes e credíveis de todas" em Angola, afirmou Paula Roque, uma das oradoras na sessão de abertura do II Congresso Internacional de Angolanística, que está a decorrer hoje na capital portuguesa, uma iniciativa da Rede de Investigação Científica de Angola (Angola Research Network).

Sobretudo porque, para além do que já existiu noutras eleições naquele país, as de agosto próximo serão "as mais competitivas".

"Não teremos contagem municipal nem provincial, apenas a nacional", pelo que "não haverá centros de escrutínio" nesses locais, explicou.

Assim, "todas as atas eleitorais serão enviadas para Luanda para serem somadas", frisou, apontando que quem vai fazer "o transporte das urnas serão entidades ligadas à presidência e ao aparelho de segurança".

A investigadora de Oxford, que é filha do empresário Horácio Roque, já falecido, e de Fátima Roque, antigo quadro da União Total para a Independência de Angola (UNITA, oposição), salientou, em declarações à Lusa à margem do evento, que não tem nada a ver com aquele ou com outro partido em Angola, e que as suas afirmações resultam de um trabalho de investigação independente.

Pelo facto de haver áreas inacessíveis, o transporte das atas eleitorais, continuou, será feito por helicópteros da Força Aérea angolana.

"Poderá não haver atas eleitorais verificadas pela oposição e observadores independentes para verificar a transparência e independência da contagem", acrescentou.

"Poderão a oposição e a sociedade civil ter os 50.000 representantes necessários para estarem presentes em todas as assembleias de voto?", questionou, dando a resposta de seguida: "Provavelmente não. Poderá assim haver uma manipulação de resultados, com pouca hipótese de provar o contrário".

Neste cenário, a investigadora manifestou também na sua intervenção os receios pelo que possa vir depois das eleições em Angola.

"Neste contexto, preocupa-me muito o dia depois das eleições em Angola. O dia 25 de agosto (...). Quando os resultados começarem a sair o clima de tensão será palpável. Haverá uma necessidade de liderança para garantir que não haja violência política", considerou.

Lembrando que, recentemente no Congresso da Nação, foi sugerido que houvesse um código de conduta pré-eleitoral vinculativo a todos - aos órgãos de Estado, ao aparelho de segurança, à comunicação social e depois que se concordasse com um pacto de estabilidade de eleições, vinculativo aos que venceram e aos que perderam -, a investigadora de Oxford concluiu: "Isto parece-me uma estratégia importante".

"A estabilidade de Angola terá de ser mantida, mas não se poderá sacrificar a vontade da população pela alternância [política], nem os ganhos democráticos já feitos" pelo país, acrescentou.

Angola vai realizar as suas quintas eleições gerais em 24 de agosto, tendo até ao momento sido submetidas ao Tribunal Constitucional as candidaturas do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), e da CASA-CE (terceira maior força política de Angola).