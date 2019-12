Próximo líder do Governo regional do Príncipe propõe-se "inovar"

O novo presidente da União para Mudança e Progresso do Príncipe, partido que detém o poder naquela região autónoma, afirma querer "dar continuidade a uma matriz de desenvolvimento sustentável", sem deixar de "inovar", desde logo no capítulo energético. Filipe Nascimento, sucessor do atual líder do Governo regional, José Cassandra, esteve esta quinta-feira no Repórter África .