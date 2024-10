Punhos de renda e nervos. Empate no debate entre candidatos à vice-presidência dos EUA

A maioria dos analistas diz que os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos empataram. No entanto, um grupo de eleitores indecisos inquiridos pela televisão NBC News dá a Tim Walz a vitória perante o republicano JD Vance.







Já numa sondagem breve feita pela CNN sobre quem ganhou o debate, Vance vence por pouco. A pesquisa registou as respostas de 574 eleitores: 51 por cento deram a vitória ao republicano, 49 por cento escolheram o democrata.





Questionados antes do debate, 54 por cento dos eleitores acreditavam que Walz iria vencer.





A guerra no Médio Oriente e o ataque do Irão a Israel foram o tema que abriu o debate com os dois candidatos a concordarem que os israelitas têm o direito de se defender. Depois seguiram caminhos diferentes na argumentação.







Tim Walz elogiou o trabalho da administração Biden e afirmou que a prova de que a aliança com Israel funciona é o falhanço do ataque iraniano. JD Vance insistiu que não é coincidência que durante a Administração Trump os Estados Unidos não tenham sido arrastados para guerras e afirmou que é precisa uma liderança forte para resolver os conflitos mundiais. esforço de Walz em controlar os nervos, ele que arrecadou pontos na campanha de Kamala Harris pelos ataques ao adversário Vance, que considerou ser “estranho” e a quem acusou de ser um falso apoiante da América rural. Do lado democrata,e afirmou que a prova de que a aliança com Israel funciona é o falhanço do ataque iraniano.Do lado republicano,que não é coincidência quee afirmou que é precisa uma liderança forte para resolver os conflitos mundiais.Não escapou aos analistas o, ele que arrecadou pontos na campanha de Kamala Harris pelos ataques ao adversário Vance,e a quem acusou de ser um falso apoiante da América rural.





Em vez de atacar a impopular escolha de Trump para a vice-presidência, Walz tentou apresentar os temas que tinha preparado. Nos dias que antecederam este debate, os meios de comunicação social deram conta do nervosismo do candidato democrata a vice e o facto de ele ter alertado Kamala Harris que não é bom nos debates.





Quanto a JD Vance, o candidato republicano à vice-presidência, os comentadores políticos entendem que tentou passar a ideia de que ele e Trump são civilizados, pareceu mais relaxado, também cordial, mas ficou encostado à parede quando Walz lembrou o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021.





O candidato democrata à vice-presidência perguntou diretamente a Vance: “Ele [Trump] perdeu a eleição de 2020?”. No entanto, o senador republicano do Ohio fugiu à resposta direta e afirmou “Tim, estou focado no futuro”, alegando que Trump "entregou pacificamente o poder". Moderado pela CBS News, este foi o último debate antes das eleições norte-americanas que estão marcadas para 5 de novembro, ainda que o voto antecipado e por correspondência já tenha começado em vários Estados.





Na análise do debate, o comentador da CNN Van Jones, que frequentou a mesma escola de direito que Vance, destacou a postura do republicano. “É assim que nos ensinam a fazer, de forma polida. O problema é que JD Vance muda de personalidade como as pessoas mudam de camisa”.





Na perspetiva republicana, o estratega David Urban considerou que JD Vance “conseguiu murros certeiros mas fê-lo com luvas de veludo”. “Muito suave, simpático, (...) não ficou incomodado. É o tipo com quem se quer beber uma cerveja”.

As diferenças

A imigração, os tiroteios nas escolas e o aborto foram os temas que serviram para Walz e Vance destacarem aquilo que os separa.







Sobre o porte de armas e os tiroteios nas escolas, o número dois de Trump defendeu: “Temos que aumentar a segurança nas nossas escolas (…) e, claro, temos que aumentar os recursos dos agentes nas escolas”.





A questão da violência armada deu origem a um momento de empatia entre ambos, depois de o candidato democrata à vice-presidência lembrar que o filho de 17 anos testemunhou um tiroteio num centro comunitário. O relato de Walz surpreendeu Vance, “lamento a experiência do filho do governador”.





No que diz respeito à imigração, Tim Walz criticou Trump e Vance por demonizarem os imigrantes em Springfield, Ohio. Em causa, as afirmações (falsas) que os imigrantes haitianos estão a comer os animais de estimação das pessoas.





O republicano tentou relacionar a falta de habitação acessível nos Estados Unidos ao aumento da imigração ilegal, um argumento que o democrata rejeitou.





Quanto ao aborto, o governador democrata foi perentório, “somos pró-mulher, a favor de que tomem as vossas decisões”.





Tim Walz prometeu que, com Kamala Harris na presidência, vai voltar o direito federal ao aborto, um direto que foi revogado pelo Supremo Tribunal e que passou a depender de cada Estados. “Como é que uma nação pode dizer que a sua vida e o direito a tomar decisões sobre o seu corpo é determinado pela geografia”, questionou Walz.





Quanto ao republicano, JD Vance tentou mascarar a sua posição sobre o aborto e afirmou que "nunca apoiou uma proibição nacional do aborto".







No entanto, em 2022 quando concorria a um lugar no Senado, assumiu que "certamente gostaria que o aborto fosse ilegal nacionalmente".

“Cabeça dura”

O democrata Tim Walz admitiu que “não se explicou bem” quando afirmou que esteve em Hong Kong durante o massacre da Praça Tiananmen. Isto depois, dos media norte-americanos terem encontrado provas de que isso não poderia ser verdade. “Às vezes sou cabeça dura”, admitiu o democrata Tim Walz, número dois do ticket presidencial de Kamala Harris.





“Cheguei lá nesse verão e errei quando disse que estava em Hong Kong durante os protestos” pró-democracia de maio e junho de 1989, que culminaram no massacre de Tiananmen.





A verdade é que Tim Walz chegou a Hong Kong em agosto desse ano.