Putin admite consequências das sanções económicas à Rússia

Vladimir Putin reconheceu pela primeira vez que as sanções ocidentais contra a Rússia estão a produzir efeitos. Durante muito tempo, Moscovo deu a entender que as sanções estavam a falhar, mas agora o presidente russo admitiu que elas estão a ter um impacto negativo na economia do país a médio prazo.