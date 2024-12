Putin admite que defesa aérea russa estava em ação quando avião do Azerbaijão tentou aterrar

O pedido de desculpas de Putin foi o mais próximo que o presidente russo esteve de aceitar alguma culpa pelo desastre de quarta-feira, embora, referindo apenas que foi aberto um processo criminal.Segundo Moscovo, Vladimir Putin telefonou ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pedindo "desculpa pelo trágico incidente que ocorreu no espaço aéreo russo e mais uma vez expressando as suas profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas, desejando uma rápida recuperação aos feridos"., transmitiu putin ao seu homólogo.De acordo com a agência France Press, o presidente da Rússia não indicou, porém, se o avião foi atingido por estas defesas, adiantando apenas que "especialistas civis e militares" estão a ser interrogados.Durante a conversa telefónica, o presidente do Azerbaijão terá dito ao homólogo russo que o avião azeri que se despenhou foi atingido por "uma interferência física externa" em espaço aéreo da Federação Russa.

"O chefe de Estado sublinhou que os múltiplos buracos na fuselagem do avião, os ferimentos sofridos pelos passageiros e tripulantes [...] bem como testemunhos das comissárias de bordo e dos passageiros sobreviventes confirmam as provas de uma interferência física externa", indicou a presidência do Azerbaijão em comunicado.

"Interferência externa"



O voo J2-8243, que se dirigia de Baku para a capital chechena, Grozny, despenhou-se na quarta-feira perto de Aktau, no Cazaquistão, depois de se ter desviado do sul da Rússia. Pelo menos 38 pessoas morreram no desastre.Numa publicação na rede social X, exigiu ainda que a Rússia fornecesse "explicações claras".A Azerbaijan Airlines já revelou que, citando os resultados preliminares da investigação ao desastre."Esta é uma grande tragédia que se tornou numa tremenda tristeza para o povo azerbaijanês", disse o presidente Ilham Aliyev. O país decretou um dia de luto nacional pelas vítimas.

c/ agências