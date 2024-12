Temos de esperar até que o inquérito esteja concluído", afirmou quinta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.As declarações surgem depois de alguns peritos em aviação terem sugerido que o avião da Azerbaijan Airlines foi atingido por sistemas de defesa aérea sobre a república russa da Chechénia.No Azerbaijão, os meios de comunicação social pró-governamentais citaram funcionários segundo os quais um míssil russo foi o responsável pelo acidente.O Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo,, na quarta-feira.O avião despenhou-se e incendiou-se em circunstâncias ainda não esclarecidas perto de Aktaou, um porto do Mar Cáspio no oeste do Cazaquistão, longe do seu destino, matando 38 pessoas, segundo as autoridades desse país da Ásia Central., disse o presidente Ilham Aliyev. O país decretou um dia de luto nacional pelas vítimas.

Suspeitas multiplicam-se

O procurador-geral do Cazaquistão declarou entretanto que o inquérito ainda não alcançou qualquer conclusão, mas o seu gabinete disse à BBC que todas as opções estão a ser investigadas.À agência France Press, o deputado azerbaijanês Rassim Moussabekov indicou queO deputado avançou que "fotos e vídeos mostram a fuselagem do avião com buracos que normalmente são causados por mísseis de defesa aérea".

Um funcionário norte-americano também sustentou a hipótese de que um míssil de defesa aérea russo era a explicação mais provável para o acidente.

Depois da queda do avião, vários canais de televisão sob o controlo do Governo do Azerbaijão começaram a transmitir entrevistas com especialistas que falaram abertamente sobre a possibilidade de a Rússia ter sido responsável.A estação AnewZ afirmou que uma investigação preliminar concluiu queOutropró-governamental, o Caliber, citou fontes governamentais dizendo que ninguém estava a afirmar que o avião tinha sido atacado intencionalmente, mas que Baku esperava um pedido de desculpas da Rússia.

c/ agências