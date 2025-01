Putin declara-se disponível para negociar com Trump

Em entrevista a uma televisão russa, Vladimir Putin diz, no entanto, que as negociações com a Ucrânia são complicadas pelo facto de o presidente, Volodymyr Zelensky, ter assinado um decreto que o impedia de conduzir conversações com a Rússia.



Putin disse, também, que gosta do caráter "pragmático" de Trump e da sua inteligência, mas alerta Trump que preços mais baixos do petróleo seriam maus quer para Washington quer para Moscovo.



Ontem, Donald Trump disse que o presidente da Rússia queria reunir-se e que isso tem de acontecer imediatamente. Isto depois do presidente dos Estados Unidos ter garantido que se Moscovo não chegar de imediato a acordo com a Ucrânia o seu Governo irá impor elevadas tarifas e sanções a tudo o que for importado da Rússia.