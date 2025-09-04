Putin diz a Xi que transplantes de órgãos podem permitir imortalidade

"Os meios e métodos modernos de melhoria da saúde, incluindo diversas intervenções cirúrgicas com substituição de órgãos, permitem à humanidade esperar que a esperança média de vida aumente significativamente", disse Putin, durante uma conferência de imprensa, na quarta-feira, em Pequim.

As declarações surgem após uma conversa informal entre os dois líderes ter sido captada por engano por um microfone e transmitida pela televisão estatal chinesa CCTV, quando se dirigiam para o desfile militar comemorativo dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico.

Na gravação, ouve-se o intérprete de Xi afirmar: "No passado, as pessoas raramente chegavam aos 70 anos; hoje dizem que aos 70 ainda se é criança."



Um tradutor de Putin acrescentou que os avanços na biotecnologia poderão permitir a substituição contínua de órgãos, tornando as pessoas "mais jovens" e até "imortais".



Xi terá respondido que há previsões segundo as quais "neste século, os humanos poderão viver até aos 150 anos".

As imagens mostraram Xi e Putin a liderar um grupo de líderes estrangeiros que incluía Kim Jong-un, da Coreia do Norte, Alexander Lukashenko, da Bielorrússia (71 anos), e Kassym-Jomart Tokayev, do Cazaquistão (72).

Putin, atualmente a cumprir o quinto mandato presidencial, poderá permanecer no poder até 2036, após alterações constitucionais aprovadas durante o seu Governo.

A imprensa russa e internacional tem frequentemente relatado o alegado interesse do chefe de Estado em terapias de longevidade, incluindo medicina alternativa, e acesso a hospitais exclusivos e equipas médicas dedicadas.

Uma das filhas de Putin, Maria Vorontsova, endocrinologista, está envolvida num programa estatal de genética, lançado há vários anos e supervisionado por Mikhail Kovalchuk, aliado de longa data do Presidente russo.

Durante a conferência de imprensa, Putin sublinhou o impacto das mudanças demográficas: "Em 2050, haverá mais pessoas com mais de 65 anos no mundo do que crianças com cinco ou seis anos. Isso terá consequências sociais, políticas e económicas."