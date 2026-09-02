Putin diz que sanções alemãs à Rússia por drone de Leipzig são "outro erro" 

"Penso que este é outro grande erro. E, na minha opinião, vai claramente contra os interesses do povo alemão", disse Putin quando questionado sobre o assunto durante uma conferência de imprensa transmitida pela agência de notícias russa TASS.

Para o Presidente russo, a reação das autoridades alemãs está ligada às "próximas campanhas eleitorais" na Alemanha.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, atribuiu hoje aos serviços secretos russos a responsabilidade pelo "ataque híbrido" levado a cabo com um drone carregado de explosivos no início de agosto no aeroporto de Leipzig, uma plataforma fundamental para o exército alemão, a NATO e o apoio logístico à Ucrânia.

Na noite de 04 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo aparelho terá atingido pouco depois um avião da transportadora DHL.

Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto.

Foi ainda encontrada no local uma substância contendo cerca de 50 gramas de hexogénio, um explosivo de elevada potência utilizado para fins militares.

Também hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, anunciou que o consulado-geral da Rússia em Bona "será encerrado a 18 de setembro" e que o contrato da Casa Russa da Ciência e Cultura em Berlim "será rescindido".

Após o anúncio das medidas, a Rússia prometeu uma "resposta adequada" à Alemanha.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, afirmou que Berlim "agravou as relações com Moscovo sob um pretexto totalmente inverosímil e forçado", segundo a agência russa TASS.

"Berlim está manchada pelo seu envolvimento no conflito ucraniano e em ataques terroristas, e Moscovo irá responder a todas as decisões antirrussas", continuou a porta-voz da diplomacia russa.

Segundo Zakharova, a "Casa Russa e o consulado-geral da Rússia em Bona têm sido, há muito, motivo de preocupação para as autoridades alemãs, que inventaram um pretexto para os encerrar".

Para Moscovo, Berlim não apresentou "quaisquer provas" para as acusações contra a Rússia.

A presidente da Comissão Europeia e o secretário-geral da NATO manifestaram hoje "total solidariedade" com a Alemanha.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Ursula von der Leyen referiu que falou hoje de manhã com o chanceler alemão, Friedrich Merz, sobre o "ataque híbrido no aeroporto de Leipzig".

"Garanti-lhe que a União Europeia (UE) está plenamente solidária com a Alemanha perante este ataque levado a cabo pela Rússia", indicou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia garantiu ainda que a UE se vai manter "unida, apesar destes atos graves e cada vez mais intensos", e saudou as "medidas firmes" tomadas pelo Governo alemão para responder ao incidente.