Putin e Modi discutem situação na Ucrânia e cooperação no grupo dos BRICS

De acordo com o Kremlin, Putin e Modi "trocaram opiniões sobre uma série de questões da agenda internacional, em particular no contexto da situação na Ucrânia", tendo revelado disponibilidade para reforçarem a coordenação dentro do grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), assim como no âmbito de outras organizações internacionais como a OCS.

Durante a conversa, Modi reiterou a felicitação ao líder russo pela "convincente" vitória nas eleições presidenciais do passado domingo e desejou felicidades ao povo russo.

Em resposta, Putin manifestou o desejo de que Modi seja bem-sucedido nas eleições legislativas na Índia, que se devem realizar em abril ou maio.

A Índia - que partilha com a Rússia protagonismo dentro do grupo dos BRICS - evitou condenar a guerra na Ucrânia e não se comprometeu com as sanções contra Moscovo impostas pelo Ocidente.