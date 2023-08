Putin envia condolências à família de Prigozhin, "talentoso homem de negócios" que "cometeu erros"

“Quero expressar as minhas condolências sinceras às famílias de todos os falecidos. É sempre uma tragédia”, declarou Vladimir Putin, em declarações na televisão russa.



“E, se realmente estiverem entre as vítimas os colaboradores do grupo Wagner – e os dados iniciais indicam que sim – quero destacar que essas pessoas contribuíram muito para a nossa luta conjunta contra o regime neonazi da Ucrânia”.





“Nós sabemos isso, lembramo-nos disso e não vamos esquecê-lo”, salientou.





O presidente russo frisou que "conhecia Prigozhin desde os anos 1990". "Era um homem com um destino difícil e cometeu erros graves na sua vida".







"Ele lutou pelos resultados que precisava para si próprio", continuou. "Era uma pessoa talentosa, um empresário talentoso, não trabalhava ó no nosso país, e trabalhava com resultados, também no exterior, em particular em África. Lá esteve envolvido com petróleo, gás, metais preciosos e pedras".







"Tanto quanto sei, ele voltou ontem de África. Encontrou-se aqui [na Rússia] com alguns funcionários.", adiantou Putin.

Essa investigação "será realizada integralmente e levada até ao fim", frisou.





"Não há dúvidas sobre isso. Vamos ver o que os investigadores dizem num futuro próximo. Agora estão a ser realizadas perícias e examinações técnicas e genéticas, o que demora algum tempo".



Yevgeny Prigozhin está entre as vítimas confirmadas da queda de um avião em território russo na noite de quarta-feira. Os dez passageiros a bordo morreram.