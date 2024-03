Putin garante que é "absurdo" acreditar que Rússia quer atacar Europa

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, aumentaram os receios de que as operações militares da Rússia se estendessem ao resto da Europa., disse Vladimir Putin na quarta-feira numa reunião com pilotos militares na região de Tver, norte do país.Putin afirmou que “os satélites dos Estados Unidos temem uma Rússia grande e forte”, mas garantiu que não têm razão para esse receio.repetiu Putin, citado pelas agências russas.O presidente russo não deixou de acusar, contudo, os EUA de lutarem contra a Rússia ao ajudar financeira e militarmente a Ucrânia, frisando que as relações entre Moscovo e Washington nunca estiveram piores.

"Com essa correlação vamos lutar com a NATO? É um disparate", disse.

Ao mesmo tempo, alertou que os caças F-16 que serão fornecidos à Ucrânia serão considerados “alvos legítimos”, independentemente de onde operem, embora considere que estas aeronaves não mudam a situação das forças ucranianas., argumentou Putin. E acrescentou:"É claro que, se forem usados a partir de aeródromos de países terceiros, tornar-se-ão para nós alvos legítimos, onde quer que estejam localizados", esclareceu.As declarações de Putin surgem na sequência do anúncio do ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, de que chegariam caças F-16 à Ucrânia nos próximos meses, fornecidos por países europeus como a Bélgica, Países Baixos, Noruega e Dinamarca.