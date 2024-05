Putin inicia quinto mandato. "Proteger a Rússia é o dever principal"

“Neste texto concentra-se a essência do destino do chefe de Estado: proteger a Rússia e servir o nosso povo”, começou por afirmar, dirigindo-se aos cidadãos russos.



“É uma grande honra e um dever sagrado”, continuou, salientando que "é isso que tem dominado o conteúdo e o sentido do meu trabalho nos anos anteriores".



Sobre o próximo mandato, que começa esta terça-feira, assegurou que, "no futuro, os interesses e a segurança do povo da Rússia continuarão a estar acima de tudo”.



"O destino da Rússia será definido por nós e somente por nós”, salientou, recordando ainda que o país enfrenta "grandes desafios".



Para Putin, isto deve ser visto como "um profundo entendimento dos nossos objetivos históricos partilhados". "Determinação de defender os nossos valores, as nossas liberdades e os nossos interesses nacionais”.



A cerimónia começou com Vladimir Putin a pronunciar, perante o povo russo e os convidados presentes, o Juramento Solene do Presidente.

"Proteção do nosso povo"



No discurso de tomada de posse, o presidente russo deixou mais mensagens de força aos cidadãos.



“Estaremos ainda mais fortes e vamos implementar os nossos planos a longo prazo e projetos de grande escala para os objetivos de desenvolvimento”, disse, assegurando: “Isto é, antes de tudo, a proteção do nosso povo”.