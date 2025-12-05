Putin não abre mão do Donbass. "Ou libertamos à força ou tropas ucranianas saem"

Jornal da Tarde | 5 de dezembro de 2025

Apesar das declarações de Putin, as forças russas só conseguiriam tomar toda a região de Donetsk (que fica no Donbass) em agosto de 2027 se mantiverem o ritmo atual de avanço, segundo uma análise do Instituto para o Estudo da Guerra, um observatório de conflitos com sede nos EUA.



Para Donald Trump, as conversações de terça-feira no Kremlin foram “razoavelmente boas”, acrescentando que era demasiado cedo para dizer o que iria acontecer, pois “são precisos dois para dançar tango”.

O presidente russo não especificou os pontos de discórdia. Mantêm-se pelo menos dois pontos significativos de divergência: o destino do território ucraniano ocupado pelas forças russas e as garantias de segurança para a Ucrânia.

Índia “não é neutra na guerra”

"Nos últimos dias, sempre que conversei com líderes da comunidade internacional e discutimos este assunto em detalhe, sempre afirmei que a Índia não é neutra. A Índia tem uma posição clara, e essa posição é a favor da paz. Apoiamos todos os esforços em prol da paz", declarou o líder indiano.

“Tivemos a oportunidade — e vocês deram-me essa oportunidade — de falar detalhadamente sobre o que está a acontecer na Ucrânia e sobre as medidas que estamos a tomar em conjunto com outros parceiros, incluindo os Estados Unidos, rumo a uma possível solução pacífica para esta crise”, realçou Putin.

Índia é o maior importador de armas e petróleo

Moscovo, que tem sido o principal fornecedor de armas da Índia durante décadas, afirmou que deseja importar mais produtos indianos num esforço para aumentar o comércio para 100 mil milhões de dólares até 2030, que até agora tem sido desequilibrado a seu favor devido às importações de energia de Nova Deli.

O presidente russo, Vladimir Putin, voltou a advertir que as tropas ucranianas devem retirar-se da região do Donbass, no leste da Ucrânia, ou a Rússia irá tomá-la, rejeitando qualquer acordo sobre como terminar a guerra na Ucrânia.”, disse ao jornal. Moscovo controla cerca de 85 por cento do Donbass.Segundo a agência estatal russa TASS, Putin acrescentou que o Kremlin “libertará Donbas e Novorossiya de qualquer forma – por meios militares ou outros".", sublinhou Putin quando questionado sobre o que constituiria uma vitória para a Rússia no conflito que começou em fevereiro de 2022.Putin fez renascer o termo e utilizou-o ao declarar a península ucraniana da Crimeia como parte da Rússia em 2014.À medida que a Rússia intensifica estas exigências territoriais, que as autoridades ucranianas continuam a rejeitar, o caminho para qualquer acordo parece cada vez mais incerto.Os comentários de Putin surgem depois de Donald Trump ter dito que os seus negociadores, que discutem um plano de paz com os EUA, acreditam que o líder russo “gostaria de acabar com a guerra” após as conversações de terça-feira na capital russa."Estamos a aguardar a reação dos nossos colegas norte-americanos à discussão que tivemos na terça-feira", disse Yuri Ushakov, conselheiro do Kremlin, citado pela RIA.A versão original do plano de paz dos EUA propunha a transferência de áreas do Donbass ainda sob controlo ucraniano para o controlo russo, mas a equipa de Witkoff apresentou uma versão modificada em Moscovo.Na entrevista ao, Putin acrescentou que não analisou a nova versão antes das conversas que manteve com Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump.Afirmou ainda que Moscovo discordava de partes do plano americano. "", afirmou Putin.O principal conselheiro de política externa e negociador-chave de Putin, Yuri Ushakov, afirmou logo após as negociações que estas não produziram "qualquer compromisso" sobre o fim da guerra.Ushakov também deu a entender que a posição negocial da Rússia tinha sido reforçada graças ao que Moscovo considerou os seus recentes sucessos no campo de batalha.A Ucrânia tem acusado repetidamente a Rússia de obstruir quaisquer acordos de cessar-fogo, alegando que Moscovo procura ocupar mais dezasseis territórios ucranianos.O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou, por sua vez, ao presidente russo que o seu país não mantém uma posição neutra em relação ao conflito na Ucrânia, mas antes alinha ativamente em prol da paz.No seu discurso televisivo na abertura da reunião, Modi enfatizou a urgência de pôr fim ao conflito através do diálogo e da diplomacia.A declaração de Modi procura redefinir a posição estratégica de Nova Deli num momento de pressão internacional.Para Putin, “Estão a surgir novas áreas: alta tecnologia, trabalho conjunto em aviação, espaço e inteligência artificial. Temos uma relação de grande confiança no domínio da cooperação técnico-militar e pretendemos avançar em todas estas áreas".Embora a Índia não tenha condenado explicitamente a invasão que começou em 2022 e se tenha tornado o segundo maior comprador de crude russo, o primeiro-ministro insistiu que a solução não virá do campo de batalha.Putin está na sua primeira visita à Índia em quatro anos, com o objetivo de impulsionar o comércio com o principal comprador de armas e petróleo marítimo da Rússia, enquanto as sanções ocidentais restringem os seus laços de décadas.Desde que os países europeus reduziram a sua dependência da energia russa após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Índia aumentou as suas compras de crude russo com desconto, apenas para as reduzir sob a pressão das tarifas e sanções dos EUA este ano.As empresas indianas deverão assinar um acordo com a Uralchemgroup, o maior produtor russo de potássio e nitrato de amónio, para a construção conjunta de uma fábrica de ureia na Rússia, avançou a Reuters na quinta-feira.Segundo a agência, os bancos russos Gazprombank (GZPRI.MM) e o Alfa Bank também solicitaram aprovação para iniciar operações na Índia para ajudar Moscovo a impulsionar o seu comércio com a Índia.