Putin ordena exercícios nucleares em resposta a "ameaças" ocidentais

“Durante os exercícios, será realizado um conjunto de medidas para praticar as questões de preparação e utilização de armas nucleares não estratégicas”, anunciou o Ministério da Defesa, em comunicado citado pela AFP, esta segunda-feira.



A Rússia possuirá o maior arsenal de armas nucleares do mundo e estes testes, de acordo com a Defesa russa, visam garantir a integridade territorial e a soberania do Estado, "em resposta a declarações provocativas e ameaças de certos responsáveis ocidentais contra a Federação Russa". A menos de 24 horas de tomar posse no quinto mandato como presidente da Rússia, Putin ordenou os exercício nucleares e, segundo o Kremlin, pretende testar a prontidão das forças nucleares não estratégicas para realizar missões de combate, como práticas de preparação e implantação. Estas armas, também chamadas de armas nucleares táticas, são projetadas para uso no campo de batalha e podem ser lançadas por mísseis.



À comunicação social o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citou comentários do presidente francês sobre o possível envio de soldados para a Ucrânia, bem como declarações dos representantes do Senado britânico e dos Estados Unidos, para justificar a decisão. Os militares e outros serviços especiais estão a investigar relatos sobre o envio de soldados da legião estrangeira francesa para a Ucrânia, acrescentou Peskov.



Estes exercícios vão envolver a Força Aérea, a Marinha e as forças do Distrito Militar do Sul, que se localizam muito perto da Ucrânia e cobrem regiões que Moscovo anexou. A data e o local, contudo, não foram mencionados.



Recorde-se que em outubro passado a Rússia anunciou que Putin tinha supervisionado lançamentos de mísseis balísticos durante manobras militares destinadas a simular um “ataque nuclear massivo” a Moscovo.



Desde que começou o conflito na Ucrânia, aliás, Putin tem falado sobre um possível uso de armas nucleares e a Rússia implantou armas nucleares táticas na Bielorrússia.



