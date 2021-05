Putin reforça aliança com Bielorrússia contra sanções da UE

A Rússia acaba de anunciar um apoio financeiro de 410 milhões de euros à Bielorrússia. É a resposta de Moscovo às sanções aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia a Minsk. Além do empréstimo, a Rússia acena ainda com o aumento no número de ligações aéreas entre os dois países.