Putin reúne-se com Erdogan com vista à adesão da Turquia aos BRICS

Estão também previstas várias reuniões à margem deste grande evento diplomático. Putin vai reunir-se, esta quarta-feira, com o presidente da Turquia, país que pretende aderir ao bloco dos BRICS.Em declarações à Antena 1, Licínia Simão, investigadora do Centro de Estudos Sociais, explica que é importante para a Rússia ter nos BRICS um país da NATO e próximo da UE.E na quinta-feira o líder do Kremlin tem um encontro histórico com António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas.