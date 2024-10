Cimeira dos BRICS. Guterres em Kazan para encontro com Putin

O encontro com o homem forte do Kremlin, que tem lugar na quinta-feira, é “uma das principais razões para a sua presença”, disse o porta-voz adjunto do secretário-geral, Farhan Haq.

Esta é a primeira vez que Guterres e Putin se encontram desde abril de 2022, dois meses após o início da campanha militar russa na Ucrânia.

Haq assumiu que

O porta-voz sublinhou que os países BRICS “representam quase metade da humanidade” e que, por isso, a cimeira “é de grande importância para o trabalho da ONU com os países membros” daquela organização.

O grupo BRICS, inicialmente constituído pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, alargou-se para nove membros com a inclusão do Irão, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, e pretende tornar-se um poderoso contrapeso ao Ocidente.

“A guerra na Ucrânia continua a ser uma ferida aberta no coração da Europa”, afirmou em fevereiro.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano afirmou na segunda-feira à noite que Guterres tinha feito “a escolha errada” ao aceitar viajar para Kazan. “Isto só prejudica a reputação da ONU”, criticou a diplomacia ucraniana.