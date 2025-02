Pyongyang afina armamento. Mísseis norte-coreanos atingem Ucrânia com mais frequência

, relataram autoridades de Kiev à Reuters. As mesmas fontes alertaram que os mísseis balísticos norte-coreanos não estão apenas a ajudar a Rússia na frente de guerra,Para Yang Uk, especialista em armas do Instituto Asan de Estudos Políticos de Seul, tais melhorias nas, disse o especialista à Reuters.Os programas militares da Coreia do Norte têm-se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, incluindo mísseis de curto e médio alcance que Pyongyang diz que podem ser equipados com ogivas nucleares.

No entanto, até se juntar à Rússia no conflito com a Ucrânia, a Coreia do Norte ainda não tinha testado as novas armas em combate.

, explicou.Uma fonte militar afirmou que a análise forense não identificou mudanças no design dos mísseis, embora houvesse muito poucos destroços para analisar. Apresentou, por isso, duas explicações possíveis para a maior precisão contra o alvo:Já de acordo com Yang, há outros fatores que podem melhorar a precisão, como melhores informações de observação para os militares, novos componentes do sistema de orientação fornecidos pela Rússia e melhorias baseadas nos dados e na experiência que os cientistas norte-coreanos reuniram na guerra., disse Yang.

No início da guerra, os mísseis tinham uma precisão de um a três quilómetros, mas os ataques mais recentes tiveram uma precisão entre 50 a 100 metros, clarificou a fonte.

Kiev diz que a Rússia também recebeu milhões de projéteis de artilharia e milhares de tropas de Pyongyang para ajudar na guerra.

Tanto a Coreia do Norte como a Rússia têm negado quaisquer acordos de armas, embora os líderes de ambos os países tenham prometido uma cooperação militar mais estreita quando se encontraram em setembro no extremo leste da Rússia.



Contudo, estes ataques com mais precisão no uso de armas norte-coreanas acontecem na mesma altura em que a nova Administração dos Estados Unidos prevê apresentar uma proposta de plano de paz para a Ucrânia. Keith Kellogg, enviado especial dos EUA para a Ucrânia e a Rússia, vai divulgar o plano do presidente Donald Trump numa conferência em Munique, na próxima semana, avança a Bloomberg.