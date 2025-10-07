Qual das eleições? Política francesa pede dissolução da Assembleia ou demissão de Macron

A extrema-direita nas últimas horas tem apontado baterias à Assembleia Nacional. Jordan Bardella voltou a pedir esta manhã, em entrevista à BFM TV, a dissolução desta assembleia., disse o líder do Reagrupamento Nacional, antes de falar da dissolução da assembleia.O cerco a Emmanuel Macron aperta-se. Sébastien Lecornu tenta encontrar até amanhã uma solução para a crise política - o primeiro-ministro demissionário tinha dito que não havia condições para governar horas depois de apresentar o executivo.Nesta altura, Macron espera resposta, mas mesmo no círculo próximo do seu partido surgem dúvidas do que o presidente francês pretende fazer.

"Não entendo mais as decisões do presidente", afirmou na TF1 Gabriel Attal, secretário-geral do Renascimento e o quarto primeiro-ministro de uma lista de sete que tiveram Emmanuel Macron como presidente.

Edouard Philippe: saída de Macron após aprovação do Orçamento

Nesta lista de sete, o primeiro - o que teve mais tempo no poder, um total de três anos entre 2017 e 2020 - foi mais longe e defendeu eleições presidenciais antecipadas depois de aprovado o Orçamento de Estado do próximo ano.Ontem Jean-Luc Mélenchon também defendeu a saída de Macron. O líder da aliança que juntou a esquerda moderada e radical nas eleições legislativas do ano passado - eleições vencidas pela Nova Frente Popular - é a favor da destituição do presidente francês.