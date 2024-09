Qualidade do ar melhora na Europa e China e piora na América do Norte e Índia

Os incêndios florestais no Canadá provocaram níveis "excecionalmente elevados" de partículas PM2,5 - as mais pequenas e mais nocivas na atmosfera - na América do Norte, indicou um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

No caso da Índia e dos países vizinhos, o aumento foi atribuído ao crescimento da indústria e de outras atividades humanas.

Já na Europa e na China, as reduções das emissões com origem na atividade humana (ou antropogénicas) contribuíram para uma redução das concentrações de partículas PM2,5 durante o período 2003-2022, dando continuidade a uma tendência observada nestas áreas desde que a OMM começou a publicar, em 2021, estes boletins sobre as alterações da qualidade do ar.

"Qualquer esforço para reduzir as emissões, especialmente em áreas com altos níveis de poluição do ar, é certamente motivo de otimismo, especialmente se fizer parte de um esforço planeado e constante, como parece ser nestes casos", disse o especialista do departamento de observação atmosférica da OMM Lorenzo Labrador.

Labrador salientou que o estudo se centra nas partículas PM2,5 e não noutras emissões, como as de gases com efeito de estufa, dióxido de carbono ou óxido nitroso, pelo que esta monitorização não fornece uma imagem completa das emissões em cada região.

Apesar das melhorias, a OMM advertiu que "o círculo vicioso das alterações climáticas, associado aos incêndios florestais e à poluição, tem um impacto cada vez mais negativo na saúde humana, nos ecossistemas e na agricultura".

Calcula-se que a poluição atmosférica provoque mais de 4,5 milhões de mortes prematuras anualmente, enquanto no setor agrícola veja reduzida a produtividade em muitas regiões, afirmou a OMM, que apontou zonas particularmente afetadas como África Central, China, Índia, Paquistão e Sudeste Asiático.