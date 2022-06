Quase 10% dos cancros na Europa devem-se a exposição à poluição

, onde este é o tipo de doença não transmissível “mais prevalente e a segunda causa de morte mais comum”., lê-se no relatório divulgado pela EEA.Segundo a Agência Europeia do Ambiente. Mas há

“A exposição à poluição atmosférica, de produtos químicos cancerígenos, amianto, radiação ultra-violeta e fumo do tabaco em conjunto pode contribuir para mais de 10 por cento da percentagem de cancro na Europa”, indica o relatório.



Reduzir a poluição para reduzir os casos de cancro

Num comunicado , a Agência Europeia do Ambiente indicou que, embora a exposição à poluição do ar, ao tabagismo passivo, aos raios ultravioletas, ao amianto, a alguns produtos químicos e a outros poluentes estejam “na origem de mais de 10 por cento dos casos de cancro na Europa”,, afirmou Gerardo Sanchez, um perito da EEA, no comunicado.acrescentou.De acordo com o estudo da EEA, a maioria dos riscos podem ser reduzidos eliminando a poluição e mudando alguns comportamentos.Foi a primeira vez que esta instituição estudou as relações entre o cancro e o meio ambiente, tendo por base os dados científicos “mais recentes sobre poluição atmosférica, amianto, radiação ultravioleta, fumo de tabaco e substâncias químicas”.afirmou também no comunicado Virginijus Sinkevičius, Comissário Europeu para o Meio Ambiente, Oceanos e Pescas.O plano europeu para minimizar os casos de cancro “reconhece o papel dos riscos ambientais e profissionais no aparecimento de cancros e a possibilidade de salvar vidas graças a estratégias de prevenção eficazes”. Por essa razão, oSegundo os dados do relatório agora divulgado,. Outros estudos recentes também concluíram que há “uma. E segundo a Agência,, uma forma grave de cancro da pele que aumentou fortemente na Europa nas últimas décadas.Também há algumas substâncias químicas utilizadas nos locais de trabalho e libertadas no ambiente que são cancerígenas.A Estratégia Química para a Sustentabilidade da UE pretende eliminar os produtos químicos mais nocivos, incluindo aqueles que causam cancro, assim como incentivar o uso de produtos químicos seguros e sustentáveis desde o início.