Quase 50% dos alemães a favor da proibição do partido extrema-direita AfD

De acordo com a análise do instituto de sondagens de opinião Insa para o jornal "Bild am Soontag", 37% mostraram-se contra a proibição daquele que é hoje o segundo maior partido da Alemanha.

O Insa realizou as entrevistas, na sexta-feira e no sábado, depois de o Departamento Federal de Proteção da Constituição (BfV, na sigla alemã) ter classificado a AfD como um movimento comprovadamente extremista de direita, o que deverá permitir que seja colocado sob forte vigilância.

A AfD já pediu para que esta classificação seja alterada.

A ideologia da AfD, que "desvaloriza grupos inteiros da população na Alemanha e mina a sua dignidade humana, não é compatível com a ordem democrática básica", afirmou o BfV, ligado ao Ministério do Interior, num comunicado.

O BfV destacou, em particular, "a atitude hostil geral do partido em relação aos migrantes e aos muçulmanos".

A sondagem revela que uma clara maioria dos inquiridos (61%) considera a AfD um partido de extrema-direita, em comparação com 31% que não o considera.

Trinta e cinco por cento dos inquiridos acreditam que a proibição da AfD ajudaria a democracia, enquanto 39% acreditam que a prejudicaria.

A AfD ficou em segundo lugar nas últimas eleições legislativas, realizadas em 23 de fevereiro, obtendo 20,8% dos votos.

Na sexta-feira, a AfD denunciou a classificação de extremista como um "golpe na democracia alemã" e uma decisão "politicamente motivada".