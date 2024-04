Quase 800 estátuas de Chiang Kai-shek vão desaparecer em Taiwan

Em 2018, o Executivo de Taiwan, liderado pelo Partido Democrático Progressista, criou um comité de justiça transicional para investigar a governação do antigo general, que foi presidente da República da China e Taiwan até 1975.







Desta avaliação saíram várias recomendações. Uma delas concentra-se na remoção das muitas estátuas de Chiang Kai-shek espalhadas pelos espaços públicos. Um parque no norte de Taipé é famoso pelas milhares de imagens de Chiang dispostas ao redor do local.





Esta segunda-feira, o funcionário do Governo, Shih Pu, avançou que o Ministério do Interior está a preparar-se para retirar pelo menos 760 estátuas do ditador.





Perante as críticas à demora para aplicar a medida decidida em 2018, Shih explicou que “os militares, em particular, demoraram a aceitar os subsídios fornecidos como incentivo para remover as estátuas”.





“O Ministério da Defesa disse que precisa levar em conta a tradição militar”, acrescentou o funcionário, citado no diário britânico The Guardian.





Esta argumentação vai ao encontro da declaração do ministro da Defesa de Taiwan, na semana passada, que justificou a demora com a “tradição militar da República da China homenagear Chiang, que fundou as academias de treino na China e depois em Taiwan e considerava os locais militares propriedade privada”, citou o South China Morning Post.

Legado de Chiang: o ditador que defendia “Uma China”





Estes avanços e recuos na decisão sobre o que fazer com as estátuas do ditador assentam num debate que polariza opiniões.





Se o Partido Democrático Progressista, no poder, defender o afastamento dos tributos ao militar, o Partido KMT de Chiang – agora na oposição – acusa o Governo de querer apagar a história, especificamente o legado deste antigo presidente.





Alguns outros dizem ainda que a atual luta de Taiwan deve ser comparada aos sucessos de Chiang. Ou seja: o ditador supervisionou o caminho de Taiwan para a prosperidade económica, lutou contra os comunistas e os japoneses e fundou as academias militares de Taiwan, observa o jornal britânico.

Chiang Kai-shek apoiou a “Política de Uma China”, um eufemismo estratégico chinês que nega a Taiwan o direito de existência soberana.







No final da guerra civil da China, em 1949, Chiang, o partido KMT (Kuomintang) e milhões de apoiantes fugiram para Taiwan, depois de derrotados no continente.







O militar estabeleceu o Governo da República da China no exílio e conduziu a população de Taiwan sob uma lei marcial durante décadas até sua morte em 1975. O poder foi transferido para o filho, que manteve o regime autoritário até 1987. No final da lei marcial, estimava-se que cerca de 140 mil pessoas tinham sido presas e outras três a quatro mil executadas por demonstrarem oposição ao KMT.