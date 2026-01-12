Quase dez toneladas de cocaína provenientes do Brasil apreendidas no Oceano Atlântico

A operação foi conduzida por unidades especiais da polícia espanhola, que intercetaram o cargueiro com bandeira camaronesa ligado a uma "organização multinacional" de narcotráfico, enquanto "navegava no Oceano Atlântico com destino à Europa, proveniente do Brasil", precisou a polícia num comunicado, estimando a quantidade exata de droga escondida a bordo em 9.994 quilogramas.

Segundo o documento, "treze pessoas foram detidas durante a operação e a droga, distribuída em 294 sacos, foi apreendida, assim como uma arma de fogo",

Esta é "a maior apreensão de cocaína em alto mar" realizada pela polícia espanhola em "toda a sua história", destaca-se na nota, referindo-se a um "golpe histórico" contra o narcotráfico.

A agência federal dos Estados Unidos responsável pela luta contra o tráfico de drogas, Drug Enforcement Administration (DEA, na sigla inglesa), bem como as autoridades francesas, portuguesas e brasileiras colaboraram na operação, precisa-se no comunicado.

Em outubro de 2025, a polícia espanhola anunciou a apreensão de 6,5 toneladas de cocaína num barco ao largo das Ilhas Canárias, após ter descoberto, um ano antes, 13 toneladas no porto de Algeciras, na Andaluzia (sul), escondidas num contentor entre bananas.

Esta apreensão foi então apresentada pelas autoridades como "a maior (...) da história do tráfico de droga" no país.

A maior apreensão de cocaína em alto mar remonta a 1999, quando a polícia espanhola apreendeu 7,5 toneladas num barco.

A Espanha é considerada, pelos especialistas na luta contra o tráfico de drogas, como uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa, devido às suas ligações com a América Latina, onde a droga é produzida, mas também devido à sua localização geográfica.