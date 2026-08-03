Quatro dias de combate. Incêndio próximo de Atenas volta a ganhar força

As autoridades gregas temem que o incêndio venha a ameaçar a zona industrial de Megara, cidade com 20 mil habitantes.

Orestis Panagiotou - EPA



A Proteção Civil grega decretou entretanto novas evacuações perto da localidade de Kandyli.



c/ agências

O incêndio que há já quatro dias fustiga a região de Atenas voltou esta segunda-feira a ganhar força, apesar da mobilização de dezenas de aeronaves de combate às chamas e de uma trégua parcial na intensidade do vento. “É uma batalha desigual”, admitiu o vice-ministro grego da Proteção Civil e Crise Climática, Kostas Katsafados, em entrevista à estação pública ERT News.Durante a manhã, os bombeiros gregos descreviam uma ligeira melhoria da situação. Todavia, ao início da tarde o presidente da câmara de Megara, a oeste de Atenas, acabou por confirmar que, descreveu Panagiotis Margetis, ouvido pela agência France-Presse.“Por agora”, acrescentou o autarca, “não há danos em habitações ou estabelecimentos comerciais de Kandyli e Agia Skepi", as duas localidades mais expostas ao fogo, a cerca de 50 quilómetros a noroeste da capital.Ao todo estão mobilizados 450 bombeiros e 22 equipas especializadas no combate a incêndios florestais, apoiados por 126 veículos terrestres, 12 helicópteros e 16 aviões.Os ventos, que chegaram a superar, nos últimos dias, os 100 quilómetros por hora em Ática, diminuíram de modo considerável. Contudo,Outros incêndios de dimensão mais reduzida, entre os quais o da Ilha de Kefalonia, no Mar Jónico, estão dados como controlados.Estes incêndios em solo grego consumiram milhares de hectares de floresta, vegetação rasteira e terras agrícolas -Foram detidos dois funcionários de uma empresa de energia elétrica. A imprensa grega noticiou que este incêndio pode ter sido causado por uma faísca a partir de uma linha de transmissão.