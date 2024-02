Guterres denuncia que Gaza é terra de quatro em cinco das "pessoas mais famintas do mundo"

"Onde as guerras acontecem, a fome reina", afirmou Guterres no debate de alto nível realizado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Neste fórum, esteve em discussão "o impacto das alterações climáticas e da insegurança alimentar na manutenção da paz e segurança internacionais".



Os efeitos das alterações climáticas e as guerras, quis acentuar o secretário-geral da ONU, constituíram as principais razões para um quadro de insegurança alimentar a abranger perto de 174 milhões de pessoas.Em teatros de conflito, apontou o antigo primeiro-ministro português, a fome é impulsionada pelas deslocações em massa de pessoas, pelos danos infraestruturais ou pela devastação da produção agrícola.



"Estou consternado em dizer que o nosso mundo hoje está repleto de exemplos da relação devastadora entre fome e conflito", frisou António Guterres, para então se referir à Faixa de Gaza como exemplo.

"Em Gaza, ninguém tem o que comer. Das 700 mil pessoas mais famintas do mundo, quatro em cada cinco habitam aquela pequena faixa de terra", enfatizou.

O secretário-geral fez também votos para que sejam bem sucedidas as iniciativas diplomáticas visando um novo cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Guterres mencionaria ainda a Síria, onde cerca de 13 milhões de pessoas se debatem com a fome ao cabo de dez anos de guerra, e Myanmar, a braços com uma crónica instabilidade política e social.



"Em Portugal temos um ditado: numa casa sem pão, todos discutem e ninguém tem razão", evocou.



"Sem ação, a situação irá deteriorar-se. Os conflitos estão a multiplicar-se. A crise climática está prestes a entrar em espiral, à medida que as emissões continuam a aumentar. E a insegurança alimentar aguda tem aumentado ano após ano".

CIA e Egito, uma "coordenação intensiva"



Na frente diplomática, o presidente egípcio, Abdelfatah al Sisi, e o diretor da CIA, William Burns, estiveram esta terça-feira reunidos, tendo assumido o compromisso de uma "coordenação intensiva" para promover uma trégua na Faixa de Gaza, segundo uma nota do Cairo.



Al Sisi e o número um da agência norte-americana juntaram-se ao chefe dos serviços secretos egípcios, Abbas Kamel, para "analisar a evolução da situação atual". Foi "confirmado que as consultas e a coordenação intensiva continuariam a fim de alcançar os objetivos do cessar-fogo, proteger os civis e ativar a solução dos dois Estados".



Burns, adianta ainda a Presidência egípcia, fez chegar a Al Sisi o "apreço pelos esforços incansáveis do Egito para fazer avançar o caminho da calma na Faixa de Gaza, um cessar-fogo e a troca de prisioneiros".Elementos da CIA, dos serviços israelitas Mossad e Shin Bet ter-se-ão reunido, nas últimas horas, no Cairo, com interlocutores egípcios e do Catar, além de delegações do Hamas e da Jihad Islâmica Palestiniana. Contactos noticiados pela televisão egípcia.



No sul da Faixa de Gaza, Rafah - cidade próxima da fronteira egípcia onde atualmente se refugiam 1,4 milhões de deslocados palestinianos - foi esta terça-feira atingida pela artilharia israelita.



O primeiro-ministro do Estado hebraico, Benjamin Netanyahu, tem-se mostrado indiferente aos apelos da comunidade internacional, incluindo de Washington, para que se abstenha de desencadear uma ofensiva alargada sobre Rafah sem um plano de evacuação dos civis.



c/ agências internacionais