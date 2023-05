Quatro mortos e dois desaparecidos em explosão de artigos de pirotecnia na China

No momento da explosão, na sexta-feira, 11 pessoas foram afetadas, nove das quais foram localizadas, quatro morreram e duas continuam desaparecidas, indicou a estação estatal CCTV.

Os agentes policiais de Dacheng estavam a recolher amostras e a identificar produtos de pirotecnia quando ocorreu a explosão.

As autoridades enviaram equipas de socorro para o local e continuam a procurar os desaparecidos.

O fogo-de-artifício e as bombinhas são muito populares no país asiático para todo o tipo de celebrações, embora, nos últimos anos, as autoridades locais tenham procurado limitar a utilização para reduzir a poluição e os riscos para a segurança.