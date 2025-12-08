Quatro mortos e um desaparecido em piscina natural em Tenerife

O acidente ocorreu na tarde de domingo, pouco depois da maré-cheia, apesar de a piscina estar fechada devido a um aviso de agitação marítima em vigor desde sexta-feira.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Santiago del Teide, Emilio Navarro, as vítimas eram turistas - duas cidadãs romenas e uma eslovaca entre os identificados - e ignoraram as restrições impostas.

Três pessoas morreram no local e uma quarta, resgatada em estado crítico, acabou por falecer no Hospital La Candelaria durante a madrugada.

Há ainda uma pessoa desaparecida, alvo de buscas por parte do Resgate Marítimo e da Guarda Civil durante a tarde de domingo e a manhã de hoje.

Emilio Navarro sublinhou que a piscina é "um local perigoso devido à força do mar" e tem placas permanentes de aviso, mas muitos visitantes forçam as barreiras para aceder ao espaço, frequentemente promovido nas redes sociais.

"São locais muito bonitos, mas têm perigos inerentes e isso deve ser respeitado", lamentou Navarro, que decretou três dias de luto oficial.

O Governo das Canárias mantém o pré-alerta para fenómenos costeiros, que se mantém hoje em vigor, com ondas que podem atingir quatro metros durante a maré-cheia.

A tragédia acontece um mês após outras três pessoas terem morrido em Tenerife e outras 15 terem ficado feridas por ondas em vários acidentes no dia 8 de novembro.

Também outras duas pessoas morreram em acidentes semelhantes no sábado na praia de Granadilla de Abona e na costa de Charco del Viento, em La Guancha.