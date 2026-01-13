Quatro mortos em ataque russo que atingiu uma clínica pediátrica
Quatro pessoas morreram hoje na sequência de um ataque russo que atingiu uma clínica pediátrica nos arredores de Kharkiv, no noroeste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.
O governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, afirmou numa breve mensagem na rede social Telegram que "o número de mortos no ataque inimigo nos arredores de Kharkiv subiu para quatro", e que há seis feridos com gravidade.
Também relatou outro ataque com drone no distrito de Shevchenkovsky, mas que não causou vítimas.
Kharkiv tem sido alvo de múltiplos ataques russos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.
O mais recente, há apenas 10 dias, matou um menino de três anos e feriu outras 30 pessoas, enquanto Moscovo negou a responsabilidade pelo atentado, atribuindo o incidente à detonação de munições ucranianas armazenadas num edifício.
Na noite passada, a Rússia atacou também mais uma central termoelétrica pertencente à empresa privada ucraniana DTEK, causando danos substanciais nos equipamentos, informou a empresa nas suas redes sociais.
As instalações da DTEK em toda a Ucrânia têm sido repetidamente atingidas nas diversas campanhas de bombardeamento russas contra o sistema energético ucraniano.
De acordo com a empresa, o ataque da última noite foi o oitavo grande ataque contra centrais termoelétricas da DTEK desde o outono passado, quando a Rússia iniciou a atual onda de bombardeamentos sobre as infraestruturas energéticas ucranianas.
A DTEK é a principal operadora privada do setor elétrico ucraniano. Na sexta-feira, a Rússia lançou um grande ataque contra o sistema energético ucraniano, deixando milhões de pessoas sem eletricidade e aquecimento, com temperaturas abaixo dos -10 graus Celsius.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na segunda-feira à noite que os relatórios dos serviços de informação indicam que a Rússia está a preparar outro ataque massivo à infraestrutura energética ucraniana nos próximos dias, quando as temperaturas mínimas na Ucrânia deverão atingir quase -20°C.
Entretanto, o governador da região russa de Rostov, Yuri Slusar, indicou na rede social Telegram que uma empresa industrial, várias casas, gasodutos e veículos ficaram hoje danificados após um ataque de drones ucranianos.
"De acordo com informações preliminares, uma empresa industrial, casas, gasodutos e veículos foram danificados em Taganrog", informou o governador de Rostov.
Indicou também que "os sistemas de defesa aérea abateram sete drones nos distritos de Taganrog e Krasnosulinisky".
Segundo o Ministério da Defesa russo, os sistemas de defesa aérea abateram 89 drones ucranianos de asa fixa nas últimas 12 horas, a maioria sobre a península ucraniana da Crimeia.
O comando militar russo informou do abate de 78 drones, 36 dos quais foram neutralizados sobre a Crimeia e os restantes sobre as regiões de Oryol, Lipetsk, Tula, Bryansk, Voronezh, Rostov e os mares de Azov e Negro.