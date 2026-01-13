Quatro mortos em ataque russo que atingiu uma clínica pediátrica

O governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, afirmou numa breve mensagem na rede social Telegram que "o número de mortos no ataque inimigo nos arredores de Kharkiv subiu para quatro", e que há seis feridos com gravidade.

Também relatou outro ataque com drone no distrito de Shevchenkovsky, mas que não causou vítimas.

Kharkiv tem sido alvo de múltiplos ataques russos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

O mais recente, há apenas 10 dias, matou um menino de três anos e feriu outras 30 pessoas, enquanto Moscovo negou a responsabilidade pelo atentado, atribuindo o incidente à detonação de munições ucranianas armazenadas num edifício.

Na noite passada, a Rússia atacou também mais uma central termoelétrica pertencente à empresa privada ucraniana DTEK, causando danos substanciais nos equipamentos, informou a empresa nas suas redes sociais.

As instalações da DTEK em toda a Ucrânia têm sido repetidamente atingidas nas diversas campanhas de bombardeamento russas contra o sistema energético ucraniano.

De acordo com a empresa, o ataque da última noite foi o oitavo grande ataque contra centrais termoelétricas da DTEK desde o outono passado, quando a Rússia iniciou a atual onda de bombardeamentos sobre as infraestruturas energéticas ucranianas.

A DTEK é a principal operadora privada do setor elétrico ucraniano. Na sexta-feira, a Rússia lançou um grande ataque contra o sistema energético ucraniano, deixando milhões de pessoas sem eletricidade e aquecimento, com temperaturas abaixo dos -10 graus Celsius.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na segunda-feira à noite que os relatórios dos serviços de informação indicam que a Rússia está a preparar outro ataque massivo à infraestrutura energética ucraniana nos próximos dias, quando as temperaturas mínimas na Ucrânia deverão atingir quase -20°C.

Entretanto, o governador da região russa de Rostov, Yuri Slusar, indicou na rede social Telegram que uma empresa industrial, várias casas, gasodutos e veículos ficaram hoje danificados após um ataque de drones ucranianos.

"De acordo com informações preliminares, uma empresa industrial, casas, gasodutos e veículos foram danificados em Taganrog", informou o governador de Rostov.

Indicou também que "os sistemas de defesa aérea abateram sete drones nos distritos de Taganrog e Krasnosulinisky".

Segundo o Ministério da Defesa russo, os sistemas de defesa aérea abateram 89 drones ucranianos de asa fixa nas últimas 12 horas, a maioria sobre a península ucraniana da Crimeia.

O comando militar russo informou do abate de 78 drones, 36 dos quais foram neutralizados sobre a Crimeia e os restantes sobre as regiões de Oryol, Lipetsk, Tula, Bryansk, Voronezh, Rostov e os mares de Azov e Negro.