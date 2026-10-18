Quatro mortos em ataques israelitas na Faixa de Gaza incluindo duas crianças

"Os ataques contra civis, em particular contra crianças, não cessaram desde o cessar-fogo de 2025 até ao dia de hoje. Mais de 340 crianças e 150 mulheres morreram e, esta manhã, duas crianças", disse Zaher al Waheidi à agência EFE.

Misk Hazem al-Dalu, de sete anos, morreu vítima de disparos das forças israelitas contra as tendas de palestinianos deslocados no campo de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, segundo a mesma fonte médica e a agência palestiniana Wafa.

Horas mais tarde, Tamer, de 12 anos, morreu na sequência de disparos israelitas em Beit Lahia (norte), confirmou al-Waheidi e o Hospital Al-Shifa, que recebeu o corpo.

Além das duas crianças, uma mulher de 28 anos, identificada como Wajdan Kamal Sharab, foi também morta a tiro na zona de Khan Yunis (sul), e um quarto palestiniano morreu num ataque com drone contra uma rua na cidade de Gaza (norte), segundo as mesmas fontes médicas.

Desde o início da ofensiva israelita após os ataques do Hamas há mais de três anos, o número de mortos ultrapassa os 74.475, enquanto o número palestinianos feridos -- muitos com amputações e lesões permanentes -- ultrapassa já os 175.500, segundo dados divulgados no sábado pelo Ministério da Saúde local.

Israel destruiu ou danificou mais de 80% dos edifícios na Faixa de Gaza e reduziu cidades e bairros inteiros a ruínas, tendo sido qualificada em múltiplas ocasiões como genocídio por organizações não-governamentais internacionais, várias entidades israelitas - como a B`Tselem - e por uma comissão independente da ONU.