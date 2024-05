Quatro seguradoras moçambicanas multadas pelo regulador

De acordo com quatro avisos publicados pelo regulador, datados de segunda-feira, cada instituição visada foi multada em 500 mil meticais (7.260 euros), por infrações detetadas "no âmbito da supervisão e fiscalização da atividade seguradora e respetiva mediação".

A Moçambique Companhia de Seguros SA foi multada por "não ter constituído os ativos representativos das provisões técnicas para o exercício findo a 31 de dezembro de 2022", o mesmo acontecendo com a Diamond Companhia de Seguros e a Imperial Insurance Moçambique SA pelo mesmo motivo, mas nas contas de 2021.

A Imperial Insurance Moçambique foi ainda multada no mesmo valor "por não ter submetido o relatório e contas" do exercício de 2021 conforme prevê o regulamento do setor.

Dados do ISSM indicam que estão registadas em Moçambique 19 companhias de seguro, entre os setores vida e não vida.