Quatro semanas de internamento. Papa Francisco passa mais "uma noite tranquila"

A situação clínica do sumo pontífice da Igreja Católica já não é crítica, segundo a equipa de médicos da unidade hospitalar romana. Contudo, Francisco continua a receber assistência respiratória por meio de cânulas nasais, durante o dia, e máscara de oxigénio à noite.Segundo o último boletim médico, divulgado na noite de quarta-feira, o estado de saúde do papa "permanece estável" e "uma radiografia de tórax confirmou as melhoras".

Na noite de quinta-feira, a Santa Sé indicava que o papa manteve a fisioterapia respiratória durante o dia. Adiantou ainda que que foi oferecido a Francisco um bolo pelos 12 anos de papado.

Aguarda-se a divulgação de um novo boletim médico esta sexta-feira à noite.

O papa foi internado a 14 de fevereiro por causa de uma bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral. Esta é a quarta hospitalização mais prolongada desde a sua eleição, a 13 de março de 2013.

Recorde-se que Francisco, atualmente com 88 anos de idade, teve o lobo superior do pulmão direito removido aos 21 anos, tando sofrido vários problemas de saúde nos últimos anos, nomeadamente infeções respiratórias. Foi também submetido a duas operações sob anestesia geral.



