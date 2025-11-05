Queda de avião de carga nos EUA faz pelo menos sete mortos

"O voo 2976 da UPS despenhou-se por volta das 17h15 [22h15 em Lisboa]" de terça-feira, referiu a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

A aeronave subiu a uma altitude de 175 pés (aproximadamente 53 metros) e atingiu uma velocidade de 184 nós (aproximadamente 290 km/h) antes de iniciar uma descida brusca, segundo dados do Flightradar24.





O local do acidente reportado foi no cruzamento da Fern Valley Road com a Grade Lane, na extremidade sul do aeroporto.



At least seven people have been killed in the UPS cargo plane crash, the state's governor has said.



It is unclear whether the death toll includes the three crew members who were onboard the plane.



At least 11 other people were injured when the plane crashed, sending thick… pic.twitter.com/TwcbOokQP7 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 5, 2025

O aeroporto de Louisville tinha previsão de reabertura na manhã desta quarta-feira.

Razões do acidente desconhecidas

A UPS é o maior empregador de Louisville, com 26 mil postos de trabalho. Realiza 300 voos diários e faz a triagem a mais de 400 mil encomendas por hora.

c/ agências

O avião trimotor tinha como destino Honolulu, no Havai.Entre os 11 feridos, alguns sofreram ferimentos "muito graves", disse o governador do Kentucky, adiantando que a expectativa é que o número de mortos aumentasse. "Qualquer pessoa que tenha visto as imagens, o vídeo, sabe o quão violento foi este acidente", disse Andy Beshear.O governador adiantou que as instalações atingidas incluíam um centro de reciclagem de petróleo e uma fábrica de peças de automóveis.Num alerta de serviço divulgado na noite de terça-feira, a UPS informou que os calendários de entrega de encomendas aéreas e internacionais "podem ser afetados" pela interrupção, mas garantiu que estão em vigor “planos de contingência para garantir que as remessas chegam aos seus destinos o mais rapidamente possível”.Para já, a causa e a origem do incêndio antes da queda da aeronave são desconhecidas.Citado pela Reuters, o especialista em segurança aérea e piloto norte-americano John Cox afirmou que os investigadores terão de apurar por que razão o avião trimotor não conseguiu levantar voo depois de um dos motores ter aparentemente pegado fogo.Os registos da FAA mostram que o avião em causa, um MD-11 cargueiro, tinha 34 anos. A Boeing, que encerrou o programa MD-11 após o ter adquirido numa fusão com a McDonnell Douglas, afirmou estar preocupada com a segurança e o bem-estar dos afetados e que irá prestar apoio técnico à investigação.Este foi o primeiro acidente com um avião de carga da UPS desde agosto de 2013, quando um Airbus se despenhou durante a aproximação para a aterragem no aeroporto internacional de Birmingham, no Alabama, matando os dois tripulantes.