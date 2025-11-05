Queda de avião de carga nos EUA faz pelo menos sete mortos

Um avião de carga despenhou-se, na terça-feira, pouco depois de levantar voo no aeroporto de Louisville, Kentucky, e explodiu, provocando pelo menos sete mortos e 11 feridos, segundo as autoridades.

Mariana Ribeiro Soares - RTP /
Levi Dean - AFP

"O voo 2976 da UPS despenhou-se por volta das 17h15 [22h15 em Lisboa]" de terça-feira, referiu a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

A aeronave subiu a uma altitude de 175 pés (aproximadamente 53 metros) e atingiu uma velocidade de 184 nós (aproximadamente 290 km/h) antes de iniciar uma descida brusca, segundo dados do Flightradar24.

O local do acidente reportado foi no cruzamento da Fern Valley Road com a Grade Lane, na extremidade sul do aeroporto.

O avião trimotor tinha como destino Honolulu, no Havai. A bordo seguiam três pessoas, segundo a empresa de distribuição UPS. Nenhum deles sobreviveu. Os restantes quatro mortos não estavam no avião, segundo as autoridades.

Entre os 11 feridos, alguns sofreram ferimentos "muito graves", disse o governador do Kentucky, adiantando que a expectativa é que o número de mortos aumentasse. "Qualquer pessoa que tenha visto as imagens, o vídeo, sabe o quão violento foi este acidente", disse Andy Beshear.


As chamas provocaram uma série de incêndios numa zona industrial adjacente ao aeroporto, obrigando as autoridades a suspender as operações de voo durante a noite. O aeroporto de Louisville tinha previsão de reabertura na manhã desta quarta-feira.

O governador adiantou que as instalações atingidas incluíam um centro de reciclagem de petróleo e uma fábrica de peças de automóveis.

Num alerta de serviço divulgado na noite de terça-feira, a UPS informou que os calendários de entrega de encomendas aéreas e internacionais "podem ser afetados" pela interrupção, mas garantiu que estão em vigor “planos de contingência para garantir que as remessas chegam aos seus destinos o mais rapidamente possível”.
Razões do acidente desconhecidas
A UPS já informou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes norte-americano vai conduzir uma investigação ao acidente.

Para já, a causa e a origem do incêndio antes da queda da aeronave são desconhecidas.

Citado pela Reuters, o especialista em segurança aérea e piloto norte-americano John Cox afirmou que os investigadores terão de apurar por que razão o avião trimotor não conseguiu levantar voo depois de um dos motores ter aparentemente pegado fogo.

"O incêndio é demasiado grande para um incêndio típico de um motor", disse Cox. "É mesmo muito grande".
"Aquele avião deveria ter voado com dois motores. Por isso, agora precisamos de investigar o que o impediu de voar", acrescentou.

Os registos da FAA mostram que o avião em causa, um MD-11 cargueiro, tinha 34 anos. A Boeing, que encerrou o programa MD-11 após o ter adquirido numa fusão com a McDonnell Douglas, afirmou estar preocupada com a segurança e o bem-estar dos afetados e que irá prestar apoio técnico à investigação. A UPS é o maior empregador de Louisville, com 26 mil postos de trabalho. Realiza 300 voos diários e faz a triagem a mais de 400 mil encomendas por hora.

Este foi o primeiro acidente com um avião de carga da UPS desde agosto de 2013, quando um Airbus se despenhou durante a aproximação para a aterragem no aeroporto internacional de Birmingham, no Alabama, matando os dois tripulantes.

c/ agências

