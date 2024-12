Queda de avião. Presidente do Azerbaijão criticou a Rússia

Ilham Alyev acusou Moscovo de ocultar as causas da queda de um avião comercial das linhas aéreas azeris no dia de Natal. O Azerbaijão é um aliado da Rússia, o que dá maior importância às críticas.

O presidente azeri disse ser um facto que a Rússia abateu o avião e rejeitou a alegação russa de que a tragédia foi provocada por um bando de pássaros.



Aliyev acusou a Rússia de tentar encobrir as verdadeiras causas do acidente e considerou esse comportamento indigno.



Vladimir Putin limitou-se a pedir desculpas por o acidente ter ocorrido no espaço aéreo russo e não assumiu responsabilidades pelo que aconteceu, o que provocou a irritação do seu aliado azeri.



O Azerbaijão rejeitou até uma proposta russa de o desastre ser investigado pela Comissão Interestatal de Aviação, alegando que essa comissão é composta por russos.